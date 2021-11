Empossados integrantes do Conselho Distrital de Promoção da Igualdade Racial

Vinculado à Sejus, o colegiado foi criado este ano para fortalecer os direitos da população negra, indígenas e povos tradicionais

O Mês da Consciência Negra começou com a solenidade de posse dos primeiros integrantes do Conselho Distrital de Promoção da Igualdade Racial (CODIPIR), realizada nesta quinta-feira (4), no Salão Nobre do Palácio do Buriti, com a presença de autoridades e movimentos sociais atuantes nesta temática. Assumiram suas funções 22 conselheiros, sendo 11 indicados pelo governo e 11 representantes de organizações da sociedade civil, definidas em um processo seletivo feito com transparência e ampla participação de entidades, organizações não governamentais (ONGs), associações e outras instituições com atuação em prol da igualdade racial.

“Na Sejus, o nosso trabalho é incansável para que todos tenham oportunidades. A implementação desse conselho vai trazer ainda mais representatividade às pessoas negras, que somam 57% da população do DF. A luta continua”, afirmou a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani. Para o subsecretário de Políticas de Direitos Humanos e de Igualdade Racial da Sejus, Juvenal Araújo, este é um momento histórico para o DF. “Fico muito feliz em ver o povo negro ocupando este espaço, aqui no centro do poder. Por mais que tentem nos invisibilizar, nós não somos invisíveis! Estamos em todos os espaços, mostrando o nosso poder”, completou.

Vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), o CODIPIR foi instituído neste ano pelo governador Ibaneis Rocha, por meio da a Lei nº 6.789, de 14 de janeiro de 2021. O colegiado substituiu o Conselho de Defesa dos Direitos do Negro, com a proposta de fortalecer as políticas públicas voltadas à população negra, mas também de indígenas e povos tradicionais.

Trata-se de um espaço democrático em que o Poder Público e a sociedade civil atuarão em conjunto na formulação de projetos de combate ao racismo, de garantia de direitos, de cidadania e de justiça social, além de fiscalizar a implementação dessas ações.

Os integrantes governamentais foram indicados pelas pastas responsáveis pelas áreas de Direitos Humanos, Igualdade Racial, Criança e Adolescente, Cultura e Economia Criativa, Esporte, Juventude, Educação, Saúde, Habitação, Mulheres e Segurança Pública.

A representação da sociedade civil Associação de Mulheres pela Equidade – AME, Movimento Negro Unificado – MNU/DF, Aliança de Negras e Negros Evangélicos do Brasil – ANNEB, Coletivo Yaa Asantewaa, Tinha Que Ser Preto Oficial, Fraternidade Universalista da Divina Luz Crística – FULDC, Conselho Regional de Serviço Social, Íléásé omi Iayó, Ilê Axê oyá Bagan, Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes – EDUCAFRO e Associação Maria de Nazaré.

Dia da Favela

Após a posse dos conselheiros, a Sejus promoveu com a Central Única das Favelas (CUFA/DF) o “Dia da Favela”, na Estação Cidadania/CEU das Artes na QNR 2, em Ceilândia. O evento levou para a comunidade uma programação cultural, com artistas locais.

A programação contou com as participações de Marcelo Café, MC Nego Palozo, Keven Paka, Dj Paulo Sérgio, Mc Crazy, Mano Dhyaga, Débora Glamurosa, Grupo Alto Astral, Dj Ocimar, In the Hood, N Santos (poeta), Cézar Rodrigues, ElaFav (B.Boys), Batalha da Ideia vs Batalha do Terminal, Grafite Kelly, Máfia Norte e Edmar Silva.