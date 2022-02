Emissão de Carteira de Identidade é o serviço mais procurado no Na Hora

O serviço de emissão do documento, realizado pelo Na Hora, foi o mais procurado de suas agências. Em 2021, foram emitidos 209.799 mil documentos

Mais de 90 mil atendimentos foram registrados nas unidades em 2021. O tempo de espera, que em 2019 era de 20 minutos, passou a ser de 5 minutos.

A Carteira de Identidade é um direito do cidadão e permite o reconhecimento da pessoa para o mundo.

O serviço de emissão do documento, realizado pelo Na Hora, foi o mais procurado de suas agências. Em 2021, foram emitidas 209.799 mil carteiras de identidade no DF. Desse total, 90,1 mil foram feitas nas unidades do Na Hora.

Os números superaram a emissão de licenciamento de veículos, com 86,6 mil atendimentos, e a alteração de titularidade na conta de energia, com 46 mil registros.

A professora Regiana Alves, 39 anos, fez questão de adquirir o documento para sua filha Yasmin Nogueira, 8. Elas agendaram o serviço e compareceram à unidade do Na Hora na Rodoviária para tirar a primeira via da identidade da menina. “Estou feliz porque agora não vou precisar mais andar com a Certidão de Nascimento dela”, diz Regiana. “É muito importante ter a Carteira de Identidade. Aqui o serviço foi ótimo, muito rápido. Fui ao Na Hora do Gama e eles agendaram o serviço para mim. A tecnologia aqui é diferenciada.”

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), ampliou a oferta do serviço. Em parceria com a Polícia Civil, responsável pela emissão das carteiras, cresceu, com a possibilidade de emissão do documento nos sete espaços do Na Hora espalhados pelo DF.

“Atualmente, este é o serviço mais procurado nas nossas unidades, afinal o RG é um dos documentos mais importantes para o exercício da cidadania, pois propicia o acesso do cidadão aos serviços públicos”, explica a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani. “A identidade reduz a vulnerabilidade de crianças e adolescentes, já que permite, por exemplo, que eles sejam identificados mais rápida e facilmente, em casos de sequestro ou demais crimes, e também permite que seus dados sejam incluídos nos sistemas de segurança pública.”

Segundo a Sejus, o crescimento da procura pelo documento, ocorreu em meio à modernização e à melhoria do atendimento ao cidadão.

Em 2018, uma pessoa levava, em média, 19 minutos e 20 segundos para ser atendida nos postos do Na Hora. Naquele ano, foram registrados 2.862.305 atendimentos e 186.750 senhas foram canceladas. À época, o serviço não dispunha de autoatendimento.

Hoje, o tempo médio de espera é de 4 minutos e 27 segundos – o que representa uma redução de 15 minutos entre 2018 e 2021. Nos últimos três anos, houve mais de 5,3 milhões de atendimentos, mesmo em meio à pandemia, quando unidades foram fechadas temporariamente, em razão de reforma ou por conta da covid-19. Já o número de senhas canceladas – 170 mil – diminuiu 91%.

Todo esse trabalho é destacado pelo subsecretário de Modernização do Atendimento Imediato ao Cidadão, Tiago Santana. “Na Sejus, a nossa função social é levar cidadania para a população, trabalhando em prol da coletividade e atrelando sempre eficiência com responsabilidade”, diz. “Nosso desafio dentro do serviço público é inovar e trazer resultados que atendam ao cidadão do Distrito Federal e ao órgão a que pertencemos. A substancial procura da emissão de documento de identidade nas unidades do Na Hora é um exemplo disso.”

Como tirar o documento de identidade

Para ter acesso ao serviço, é necessário fazer o agendamento online. Também é possível agendar o procedimento por meio dos programas da Sejus, como Sua Vida Vale Muito, Na Hora Cidades, Sejus Mais Perto do Cidadão, bem como nas unidades físicas e na Carreta do Na Hora.

O número do CPF do usuário é obrigatório para o agendamento, sendo vetada a utilização de terceiros. A documentação necessária para emissão de uma carteira de identidade pode ser conferida neste link. Em caso de furto ou perda do documento, a pessoa deve fazer o registro de ocorrência policial em uma delegacia para se resguardar de eventuais prejuízos futuros.

Segundo a PCDF, existem duas formas de solicitar a segunda via no site da corporação: agendamento para atendimento no dia útil seguinte em um posto de identificação ou por meio do serviço 2ª Via Fácil, modalidade de atendimento online, disponível para os requerentes que tiveram sua Carteira de Identidade emitida a partir de 1° de julho de 2016 que cumprirem requisitos pré-determinados.

Até 2009, o processo de emissão de carteiras de identidade era manual, utilizando o entintamento para coleta de impressões digitais e a colagem de fotografias fornecidas pelo requerente. Com a aquisição do Sistema Automatizado de Identificação de Impressões Digitais (Afis), a partir daquele ano os procedimentos de coleta de impressões digitais e registro de fotografia foram informatizados, o que elevou a eficiência do serviço. Em novembro de 2021, iniciou-se a substituição do Afis pelo Sistema Automatizado de Identificação Multibiométrica (Abis), que permite a integração de biometrias, potencializando a segurança do processo de identificação.

Atendimentos do Na Hora em 2021

1ª e 2ª via de Carteira de Identidade (PCDF) – 90,1 mil

1ª e 2ª via de CRLV (Detran) – 86,6 mil

Alteração de responsabilidade (Neoenergia) – 46 mil

Parcelamento de débitos (Neoenergia) – 42 mil

Emissão de passaportes (Polícia Federal) – 31,7 mil

IPTU e IPVA (Secretaria de Economia) – 23,2 mil

Atualização de Cadastro (Secretaria de Administração Penitenciária) – 19,9 mil

CadÚnico (Secretaria de Desenvolvimento Social) – 17,8 mil

Alteração de titularidade (Caesb) – 15,8 mil

Cadastro de visitantes (Secretaria de Administração Penitenciária) – 15,7 mil

*Com informações da Agência Brasília