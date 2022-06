Embarque para a UnB na Rodoviária do Plano Piloto tem novo local

Com isso, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) espera reduzir as filas e agilizar o embarque dos universitários

A partir desta quarta-feira (22), os estudantes da Universidade de Brasília (UnB) terão um novo local para embarque na Rodoviária do Plano Piloto. Os ônibus da linha 0.110 que fazem o transporte coletivo até o campus Darcy Ribeiro não sairão mais da Plataforma A, e sim da Plataforma B, ao lado do BRT.

Com isso, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) espera reduzir as filas e agilizar o embarque dos universitários.

Além disso, não será possível acessar os ônibus com pagamento em dinheiro. As viagens serão com embarque pré-pago, só para quem tiver cartão. Poderão ser utilizados o cartão do passe livre estudantil, o de vale-transporte ou o cartão mobilidade. Os interessados poderão adquirir o cartão no ponto de atendimento do BRB Mobilidade, que fica no mezanino da rodoviária, próximo à escadaria do lado leste (Eixo L). Também é possível recarregar o cartão no terminal, ao lado do BRT.

No novo local de embarque, o acesso aos veículos será diferente. Antes de chegar ao ônibus, os passageiros irão validar os cartões nas catracas instaladas no piso da rodoviária e entrar em um espaço reservado, comumente chamado de aquário, em sistema semelhante ao do BRT. A Semob providenciou essas instalações para que os estudantes, professores e servidores da UnB que utilizam cartões possam entrar mais rápido no ônibus.

“Os universitários vão passar o cartão nas catracas instaladas na plataforma e poderão embarcar direto pela porta do meio e porta traseira do ônibus, agilizando assim as saídas dos veículos na rodoviária. Com isso, daremos um atendimento com maior rapidez nas viagens”, explicou o secretário de Transporte e Mobilidade, Valter Casimiro.

Com as alterações na linha 0.110, os usuários do transporte coletivo que não possuem cartão mobilidade e quiserem se deslocar para a UnB ou as proximidades da universidade poderão utilizar a linha 110.2, que oferece 33 viagens por dia e continuará com os ônibus partindo da Plataforma A. Para outras localidades na L2 Norte, os usuários também poderão utilizar as linhas 0.116 e 116.1, que juntas oferecem 160 partidas por dia.

As informações são da Agência Brasília