Emater comemora 45 anos e ganha escritura da unidade de Brazlândia

Documento foi entregue nesta quarta-feira (5) pelo governador Ibaneis Rocha, que reforçou os planos de investimento na agricultura do DF

O aniversário de 45 anos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) foi comemorado nesta quarta-feira (5) com a entrega da escritura pública do terreno do escritório de Brazlândia. O evento contou com a participação do governador Ibaneis Rocha na sede da empresa, na Asa Norte, ocasião em que o chefe do Executivo reforçou o fortalecimento da agricultura no Distrito Federal.

Para os próximos anos, faz parte do planejamento da empresa atuar em projetos de residências rurais junto à Codhab e ampliar a instalação de saneamento básico em moradias do campo. “Queremos melhorar as residências rurais, projeto este em discussão com a Codhab, e dar continuidade aos revestimentos de canais de irrigação. Já revestimos 100 km de canais em quatro anos e temos mais 100 km para tubular”, afirma o presidente da Emater-DF, Cleison Duval.

“No saneamento básico, fizemos 327 instalações em residências no primeiro mandato do governador Ibaneis Rocha”, detalha o gestor. “Este ano já fizemos 21 e temos mais 450 para fazer. Creche rural também é outro grande projeto: estamos iniciando as articulações para ter mais três unidades no DF.”

Produtora rural de Brazlândia, Socorro Miranda participou da comemoração do aniversário e elogiou a atuação da empresa: “A Emater está sempre ao lado do produtor, principalmente os da agricultura familiar. Posso dizer que a agricultura não sobreviveria sem a Emater”. Atualmente, Socorro cuida de uma plantação de abacate e fornece alimentos para a rede pública de ensino, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), responsável pela merenda destinada aos estudantes.

A festividade também marcou a inauguração da Unidade Didática de Agroindústria do Centro de Formação Tecnológica e Desenvolvimento Profissional da Emater-DF. Será um espaço para oficinas e cursos em diversos tipos de processamento de alimentos, com a finalidade de agregar valor aos produtos e ser mais uma fonte de renda para o público atendido pela empresa.

Sobre a empresa

A Emater-DF foi criada em 7 de abril de 1978 para tornar o DF, com 70% de área rural, um verdadeiro cinturão verde e mostrar toda sua vocação agrícola. Atualmente, a capital produz mais de 1,2 milhão de toneladas de alimentos por ano. A de hortaliças atingiu 238 mil toneladas em 2022, enquanto a de grãos alcançou 974 mil no mesmo ano.

“Somos a prefeitura dessa população, recebemos as demandas e articulamos com as secretarias e empresas públicas para fazer do espaço rural um espaço com qualidade de vida”, reforça o presidente da empresa. “Esse é o papel da Emater, cumprir a missão de extensão técnica e rural e levar os equipamentos do governo para a área rural”.

Com seus 15 escritórios espalhados pelo DF, a empresa atende mais de 18 mil produtores e realiza cerca de 150 mil atendimentos por ano, por meio de oficinas, cursos, visitas técnicas, dias de campo, reuniões técnicas, entre outros. Na área social, a empresa leva orientações sobre aposentadoria rural, benefícios sociais e políticas públicas de inclusão.

Com informações da Agência Brasília