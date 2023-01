Emater abre curso para produção de queijos básicos

Para participar, é necessário ter acesso à internet e e-mail pessoal. A inscrição e o acesso ao curso se dão por meio da Plataforma Emater EaD

Boa notícia para quem tem interesse em participar do curso de produção de queijos básicos da Emater na modalidade de Ensino a Distância (EaD): as aulas vão desta segunda-feira (16) a 15 de fevereiro, mas as inscrições podem ser feitas até o dia 31. Como as aulas são no formato online, é possível aos inscritos acessar conteúdos depois de iniciadas as aulas.

O curso é voltado para produtores e trabalhadores rurais atendidos pela empresa, mas também se encontra aberto à participação de todos os interessados em aprender sobre as diferentes tecnologias de processamento que envolvem a produção de iogurte, requeijão, minas frescal, ricota fresta e queijo minas padrão.

Com carga horária equivalente a oito horas, a capacitação tem o objetivo de aprimorar as técnicas daqueles que já fazem algum processamento de leite ou ensinar técnicas básicas de processamento a iniciantes.

Para participar, é necessário ter acesso à internet e e-mail pessoal. A inscrição e o acesso ao curso se dão por meio da Plataforma Emater EaD, no site da Emater.

Ao todo, o curso é organizado em quatro módulos. No primeiro, os alunos aprenderão sobre as boas práticas de fabricação. No segundo, as aulas são sobre estruturas, instalações e equipamentos adequados para a produção de queijos básicos. Durante o terceiro e o quarto módulos, serão explicadas as diferentes tecnologias de processamento.

O aluno que obtiver aproveitamento nas avaliações a partir de 60% receberá certificado de conclusão do curso.

As informações são da Agência Brasília