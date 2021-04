Em São Sebastião, PCDF prende casal que abusou de mulher desmaiada

Homem aproveitou que a vítima passou mal e iniciou os abusos enquanto a mulher dele filmava. Policiais encontraram a filmagem no celular

A 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) prendeu, na tarde de segunda-feira (19), um homem de 34 anos e uma mulher de 28. Eles são acusados de abusar sexualmente de uma mulher que estava desmaiada.

De acordo com a Polícia Civil (PCDF), os acusados e a vítima estavam ingerindo bebida alcoólica em casa. A mulher começou a passar mal e se deitou. Em seguida, o homem iniciou os abusos sexuais enquanto sua companheira filmava a cena.

Policiais souberam do caso e foram em busca do casal. Os acusados foram encontrados em uma casa em uma zona rural de São Sebastião. No celular da envolvida, agentes encontraram as imagens do crime.

Foto: Divulgação/PCDF

Os acusados, que foram indiciados por estupro de vulnerável, podem ser condenados a penas que variam de 8 a 15 anos de prisão.