Em Santa Maria, homem é preso após fugir com carro roubado

Na tarde de quarta-feira (8), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem, de 28 anos, que conduzia um carro roubado. A abordagem aconteceu na BR 040, em Santa Maria (DF).

O policiais deram ordem de parada ao veículo, mas o motorista desobedeceu e empreendeu fuga. A PRF fez o acompanhamento por aproximadamente três quilômetros.

Durante o percurso, o condutor colidiu com outro carro, seguiu em fuga cometendo diversas infrações de trânsito e colocou em risco a vida dos outros motoristas e pedestres que transitavam na via.

Após entrar numa estrada de chão, o carro roubado colidiu com um poste de iluminação pública e ficou imobilizado, sendo preso pelos agentes.

O veículo foi roubado em 1º de setembro deste ano e estava com as placas clonadas. O condutor, além de não possuir habilitação, já havia sido preso por tráfico de drogas com associação criminosa, roubo e receptação. Ele estava em prisão domiciliar.

O homem vai responder pelo crime de receptação e por dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano. Ele e o carro foram encaminhados à 20ª Delegacia de Polícia, no Gama (DF).