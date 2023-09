Em comemoração ao Dia do Cliente, Neoenergia dá R$ 25 de desconto na conta de luz para pagamentos via RecargaPay

Interessados terão até o próximo dia 31/10 para aproveitar a parceria com o aplicativo e conseguir o benefício

Em comemoração ao Dia do Cliente, celebrado em todo o país na próxima sexta-feira (15), a Neoenergia fechou uma parceria especial com o RecargaPay e vai oferecer, até o próximo dia 31 de outubro, um desconto de R$ 25 no pagamento da conta de energia por meio do aplicativo.

O cliente deve usar o cupom NEO25 no momento em que efetuar o primeiro pagamento da conta de luz, à vista ou parcelado, pelo cartão de crédito. O desconto é exclusivo para novos usuários do aplicativo, disponível para IOS e Android, válido apenas no primeiro pagamento e para faturas de energia a partir de R$ 50. Além disso, o benefício se aplica a um CPF por vez.

“Trata-se de uma condição diferenciada para os usuários que utilizarem o app pela primeira vez. Para os demais clientes, a empresa também disponibiliza uma série de oportunidades com planos de parcelamento e flexibilidade nas negociações de faturas em atraso”, explica Leonardo Moura, superintendente de Processos Comerciais da Neoenergia.

Outras negociações podem ser realizadas por meio do Portal de Negociações. Lá é possível parcelar suas contas de energia de maneira prática sem precisar sair de casa. Você pode realizar o parcelamento caso tenha duas ou mais contas de energia em aberto.

A parceria está disponível em todas as cinco distribuidoras da Neonergia, no Distrito Federal, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, na Bahia, em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Mais informações no site.