Em casa, APCEF/ADEF faz o último jogo da fase de classificação da LFF

A etapa classificatória da Liga Feminina de Futsal (LFF) está chegando ao fim. Neste sábado, 17, às 16h, teremos seis confrontos que definem os oito times que seguirão na disputa do título. A APCEF / ADEF, único representante do Distrito Federal no campeonato, já carimbou a classificação, e diante do São José (SP) busca uma vitória na sua casa, no Setor de Clubes Norte, para chegar embalado nas quartas de finais.

A ADEF está na quinta posição da LFF, com 15 pontos somados. Para o confronto, o time conta com o retorno de duas jogadoras que integraram o elenco campeão da Seleção Brasileira no Campeonato Sub-20 da Conmebol Sul-Americano: a ala Amanda e a pivô Vitória Rocha.

Por mais que o time já esteja classificado na LFF, o treinador Lucas Fernandes, destaca a importância da partida que definirá os próximos confrontos. “Chegamos em uma boa possibilidade nesse momento da liga, com a classificação garantida, o que nos dá mais oportunidade pra testar o elenco, testar mais algumas situações de jogo. Para o confronto teremos a volta das meninas que estavam na Seleção Brasileira e também subimos uma atleta do Sub-20”, afirmou.

A jogadora Vitória marcou cinco gols em seis jogos na o Sul-Americano. Animada, ela ressalta que o objetivo é sempre contribuir da melhor maneira para chegar o mais longe possível.

“A passagem pela seleção foi incrível, aprendi muita coisa, que vou levar pra vida. Vou continuar treinando, aprendendo e contribuindo com a ADEF para a gente alcançar bons resultados”, disse.

Já Amanda Oliveira, a Pops, lembra que a ADEF ainda tem muitos jogos neste ano como a Liga e os JUB’s que começam na próxima semana e que o foco é seguir buscando por uma evolução constante. “A ADEF mudou a minha visão sobre o futsal, e me tornou uma atleta melhor, a ADEF me impulsiona sempre pra cima e sempre serei grata por isso”, completou.

Serviço

Jogo: APCEF/ADEF x São José (SP)

Dia: 17 de setembro

Horário: 16h

Local: Ginásio da APCEF, Setor de Clubes Norte

Entrada gratuita

O jogo será transmitido pelo canal do YouTube da NSports