Em almoço de Claudio Abrantes, Ibaneis promete terceira faixa da BR-020, duplicação da DF-128 e viaduto

Governador anuncia obras que são bandeiras iniciadas pelo político de Planaltina durante evento em celebração à Festa do Divino

Tradição que se confirma a cada ano, Claudio Abrantes mais uma vez foi o porta-voz de Planaltina na Festa do Divino. Neste sábado, dia do Encontro das Bandeiras, o ex-parlamentar recepcionou o governador Ibaneis Rocha na cidade mais antiga do DF e ofereceu um almoço que reuniu, além do chefe do Executivo, representantes da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Um dos pontos altos do almoço foram os compromissos firmados pelo governador Ibaneis Rocha de construir a terceira faixa da BR-020, ligando Planaltina a Sobradinho, construir o viaduto da DF-128 e duplicar essa pista, que liga a cidade a Planaltina de Goiás. “Anuncio grandes obras para Planaltina. Vamos fazer a terceira faixa da BR-020 até Sobradinho, fazer o viaduto da DF-128 e duplicar a pista”, prometeu Ibaneis.

Essas obras são lutas de Claudio Abrantes, iniciadas durante seus mandatos na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ele é autor de indicações e articulação política por esses ganhos em infraestrutura “Registro minha confiança no governador Ibaneis e minha gratidão por manter acesa a chama do nosso trabalho. Começamos esses trabalhos juntos e juntos estamos levando adiante e vamos concluir”, afirmou Claudio Abrantes.

O almoço ocorreu na chácara do ex-deputado Daniel Marques, padrinho político de Claudio Abrantes e Ibaneis. Estiveram presentes cerca de 400 amigos e militantes que caminham com Abrantes, políticos e líderes comunitários. Os apoiadores cuidaram dos detalhes do evento e prestigiaram o almoço. “Ter feito e continuar fazendo tantos amigos é um dos pontos mais gratificantes da minha trajetória”, avaliou Abrantes.

No cardápio, feijão tropeiro, carne cozida com mandioca, arroz e muita conversa, sobre a devoção ao Santo, sobre política e sobre melhoras para Planaltina. Isso porque, mesmo fora da Câmara Legislativa, Claudio Abrantes continua lutando por bandeiras como a terceira faixa da BR-020, o Hospital de Planaltina e a UTI, regularização de áreas, infraestrutura, educação e outras.

E, a julgar pela força e tamanho da militância de Claudio Abrantes, que continua firme com o eterno Cristo de Planaltina, a população da cidade reconhece o trabalho dele ao longo dos mandatos que ocupou.

Neste ano, Claudio Abrantes participou intensamente dos festejos religiosos da cidade. No ano passado, em função de um acidente de moto na véspera da Sexta-feira Santa, ele teve que estar ausente das celebrações. “Estar aqui, vivo, honrando Nosso Pai, Nossa Senhora, o Espírito Santo é uma dádiva inestimável”, disse Abrantes.