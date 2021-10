Em 24 horas, DF soma mais de 1,2 mil casos de covid; taxa de transmissão segue em alta

Taxa chegou a 1,14, o que quer dizer que 100 infectados transmitem o vírus para outras 114 pessoas

O boletim epidemiológico deste domingo (3) da Secretaria de Saúde aponta que o Distrito Federal somou 1.264 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Já são 498.043 pacientes infectados desde o início da pandemia.

Destes mais de 498 mil infectados, 476.982 conseguiram se recuperar e 10.495 acabaram vindo a óbito.

Neste domingo foram registrados nove mortes, sendo duas ocorridas exatamente hoje e outras sete em dias anteriores. Os óbitos de hoje são de duas idosas de 80 anos ou mais; uma era moradora do Gama, e a outra de São Gabriel-GO, mas estava internada no hospital de campanha do Autódromo.

Taxa de transmissão

A taxa de transmissão da covid segue em alta na capital. No sábado (2), foi registrado um índice de 1,12 — o maior desde o dia 18 de março. Hoje, o número subiu para 1,14.

Esta taxa significa que 100 pacientes infectados transmitem o vírus para outras 114 pessoas. A situação preocupa o governador Ibaneis Rocha, que admite estar atento, mas alega ter a situação sob controle.

“[A alta taxa] “não tem assustado muito porque temos condições hospitalares e leitos em condições de serem abertos no DF. Estamos mantendo tudo sob controle”, declarou Ibaneis neste domingo. Novas medidas de restrição não estão descartadas. “Se houver necessidade de algum tipo de medida restritiva, nós vamos fazer com o maior cuidado possível para prevenir a saúde da população do Distrito Federal”, posicionou-se.