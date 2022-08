Eleitores reagem à retirada de Reguffe da corrida eleitoral

Marcelo Arruda, presidente do União Brasil-DF, respondeu alguns comentários que tem Reguffe como aliado, e que o diálogo sempre estará aberto

Por meio de nota oficial postada em seu Instagram, Marcelo Arruda, presidente do União Brasil-DF. anunciou que o partido desistiu de lançar Reguffe como candidato ao Governo do Distrito Federal, que causou forte comoção entre os eleitores na publicação.

“Que decepção! […] Quem acompanhou algumas aparições e via seus discursos não imaginava essa apunhalada!” comentou Eduardo Carmo. Em resposta, Marcelo Arruda afirmou ter Reguffe como aliado, e que o diálogo sempre estará aberto.

A resposta do presidente do União Brasil-DF voltou a se repetir em outros comentários, como o de Mariana Leão. “Que teatro fizeram ontem!! 😱 “Cumpriu com lealdade os compromissos…” discurso muda da água pro vinho em menos de 24h. Chocante”, afirmou.

Todos os comentários da publicação são criticando a retirada de Reguffe da corrida eleitoral. Diversas pessoas tentam convencer Marcelo de que o senador deveria ser o candidato ao GDF, enquanto Júlia Lucy, atual deputada distrital e pré-candidata a deputada federal, deveria ser a vice.