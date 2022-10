Eleições: expectativa para o resultado, até as 20h

Na manhã deste domingo (02) o presidente do TRE, Roberval Belinati, conversou com a imprensa avaliando o início das votações

Elisa Costa

redacao com agências



A estudante de arquitetura Rafaella Sampaio, 20, foi uma das eleitoras selecionadas para participar do teste de integridade das urnas realizado em Brasília neste domingo (2).

Ela conta que não sabia que o procedimento seria feito nessas eleições, mas que se sentiu bem instruída pelos profissionais.

“Sempre confiei nas urnas eletrônicas, o teste não é algo que vai influenciar meu cotidiano”, diz ela, que também achou o teste rápido.

Na manhã deste domingo (02) o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF) Roberval Belinati, conversou com a imprensa avaliando o início das votações, o presidente afirmou que “todos os mesários estão trabalhando desde as 6h, todas as sessões estão funcionado normalmente. Tivemos pequenos problemas, 16 urnas quebraram.”

Belinati disse também que a Justiça eleitoral substituiu, 700 urnas e que já se sabia o resultado na Nova Zelândia, mas em respeito ao TSE não iriam divulgar o resultado, que “reflete o resultado das pesquisas eleitorais.”

Ao meio dia deste domingo, seis urnas com biometria passarão teste de integridade com o ministro Alexandre de Morais, depois haverá outro teste com 14 urnas no TSE, com 200 pessoas trabalhando nesse processo.

Houve dois homicídios até as 20h, que não tem haver com as eleições.

“A expectativa para o resultado, até as 20h deveremos ter um resultado parcial que deve indicar o resultado em todo o Brasil. No exterior teremos o resultado final até meia noite. Não tivemos até agora nenhuma ocorrência extraordinária”