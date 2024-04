Eleicoes do Creci-DF suspensas

Por Luís Nova [email protected]

Justiça suspende processo eleitoral do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Distrito Federal (CRECI-DF) após suspeitas de irregularidades. O Jornal de Brasília conseguiu com exclusividade o documento com a decisão do magistrado , que determina a IMEDIATA SUSPENSÃO de qualquer ato tendente a deflagrar novo processo eleitoral, explicações sobre ordem judicial supostamente não respeitada, intimações aos envolvidos e também do Ministério Público Federal (MPF) sobre o tema. Ainda segundo a decisão, esse ato é por cautela para evitar danos ao conselho.

Ainda no documento, expedido na última sexta (12), o magistrado determina a publicação imediata da suspensão no site da eleição com “o teor da decisão”. A equipe de reportagem do JBr verificou os sites oficiais e até ontem, dois dias após a ordem, nada foi feito.

O Edital Geral da Convocação Eleitoral dos Conselhos dos Corretores Imobiliários foi publicado no Diário Oficial da União na última quarta-feira (10). No documento estão as regras gerais da eleição para os dirigentes do conselho, como a data do pleito (4 de junho), o número de vagas que serão preenchidas (54, 27 conselheiros efetivos e 27 suplentes) e todo o regramentanto para a eleição do próximo triênio (2025/2026/2027).

O Creci-DF emitiu uma nota aos corretores informando a situação e os próximos passos. “A nossa equipe jurídica está analisando detalhadamente a decisão”, pontua a nota. O presidente do Creci-DF, Geraldo Nascimento, informou que assuntos sobre o processo eleitoral são exclusivamente com a Comissão Eleitoral Federal do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis (Cofeci).

A equipe do JBr procurou o responsável pela nova eleição, Luiz Cláudio Nasser, do Conselho Federal dos Corretores Imobiliários (Cofeci), e até o fechamento desta reportagem não foi respondido. O espaço segue aberto.

O corretor Rodrigo Barreto não pode participar da eleição de 2021.O litígio com a negativa foi parar na Justiça e tem decisão sobre a irregularidade do último pleito, motivo que causou a suspensão da nova eleição neste ano. “Ganhamos o direito de participar da eleição e não participamos em 2021. A Justiça interrompeu o novo pleito para resolver o problema anterior”, pontua. Segundo Rodrigo, eles querem o direito de participar do processo eleitoral do Conselho e atualmente estão na chapa de oposição à gestão atual.