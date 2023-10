Eixão do Lazer terá vacinação neste domingo (29)

Já no no sábado (28), serão 16 locais de atendimento, além do Carro da Vacina, que estará no setor P Norte, em Ceilândia

O palco da vez é o Eixão do Lazer que, neste domingo (29), recebe mais uma atividade de imunização extramuros da Secretaria de Saúde (SES-DF). Das 9h às 17h, na altura da quadra 208 Norte, haverá atendimento a bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos, com vacinas contra a covid-19, a gripe e demais doenças previstas no calendário de vacinação (pólio, febre amarela, tétano, HPV, sarampo etc). A orientação é levar documento e, se possível, o cartão de vacinas.

No sábado (28), o Carro da Vacina vai percorrer as ruas da quadra QNP 30, no setor P Norte, em Ceilândia. Outros 16 locais terão imunização em diferentes Regiões Administrativas do DF (Sol Nascente, Ceilândia, Vicente Pires, Estrutural, Guará, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo I e II, Gama, Santa Maria e Plano Piloto). A lista completa com endereços e horários de atendimento está disponível no site da SES-DF.

Foto: Divulgação

Em todas as localidades de atendimento estarão disponíveis os imunizantes contra a covid-19 e a gripe (influenza), além daqueles listados no calendário de vacinação.

Dias úteis

Nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, são mais de cem salas de vacina preparadas para receber pessoas de todas as idades. Para ampliar ainda mais a cobertura vacinal, equipes da SES-DF realizam atividades em escolas, prédios públicos e outros locais de grande circulação.