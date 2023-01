Egov dá as boas-vindas aos alunos das turmas presenciais 

Os cursos presenciais da Egov são ministrados na sede da instituição, no Setor de Garagens Oficiais, próximo ao Palácio do Buriti

Nesta semana, a Escola de Governo do Distrito Federal (Egov) deu início às atividades das primeiras turmas presenciais deste ano letivo. Servidores de diversos órgãos retornaram às salas de aula em busca de treinamentos para o melhor desempenho de seus trabalhos dentro da administração pública.

Com aproximadamente 250 cursistas que se dividiram em nove turmas, era visível a motivação dos servidores. É o caso de Rosana Cornélio, servidora da Secretaria de Projetos Especiais (Sepe), que se matriculou no curso Lei de Licitações e Contratos – Lei nº 14.133/2021, para ficar por dentro da nova legislação.

“Os cursos oferecidos pela Egov são muito bons, pois nos capacitam e nos preparam para as tarefas do dia a dia”, disse a aluna. “Eu decidi fazer este curso para me atualizar com a nova lei, que entrará em vigor em abril. Minha expectativa é sair do curso habilitada para realizar qualquer contrato, de acordo com a nova norma.”

Importância da formação

O instrutor do curso, Oswaldo Junqueira Vaz Júnior, corrobora a expectativa de Rosana: “A nossa perspectiva é que os alunos tenham uma boa formação e saiam daqui com uma boa compreensão do que é necessário para realizar as atividades de contratação em seus órgãos”.

O chefe da Divisão de Planejamento e Execução de Programas de Formação (Diprof) da Egov, Ricardo Alexandre Nunes, deu as boas-vindas às turmas e ressaltou a importância das capacitações: “Os conhecimentos adquiridos com os cursos têm um impacto direto na melhoria dos serviços prestados à população do DF. Estamos satisfeitos por iniciar as aulas com as turmas lotadas e com os alunos motivados”.

Para a diretora-executiva da Egov, Juliana Tolentino, as perspectivas são animadoras. “Este ano as nossas expectativas são de crescimento constante nos números de certificações dos cursos presenciais e de EaD [Ensino a Distância]”, afirmou.

Os cursos presenciais da Egov são ministrados na sede da instituição, no Setor de Garagens Oficiais, próximo ao Palácio do Buriti. Para conferir o catálogo completo de cursos e fazer as inscrições, acesse o site da escola.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília