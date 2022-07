Egov abre turmas para palestras do Programa de Atenção Materno Infantil

Com carga horária de uma hora cada, as capacitações remotas serão ministradas de 8 a 22 de agosto via Zoom

A Escola de Governo do Distrito Federal (Egov) está com inscrições abertas para quatro palestras do Programa de Atenção Materno Infantil (Proamis), destinado a todas as servidoras do GDF. Ao todo, são ofertadas 11 turmas e as inscrições podem ser realizadas até 1º de agosto, no site da escola.

Com carga horária de uma hora cada, as capacitações remotas serão ministradas de 8 a 22 de agosto pela plataforma de videoconferência Zoom.

As palestras oferecidas são: Hora de ouro do bebê; Importância do pré-natal; Saúde mental materna; e Cuidados do recém-nascido. As servidoras interessadas podem se inscrever acessando este link.

Proamis

Criado em junho de 2021, o programa tem como foco a proteção à maternidade e à primeira infância. Desse modo, visando a atender os três pilares do programa – apoio à gestante, incentivo ao aleitamento materno e proteção à infância –, a Egov oferta cursos e palestras que são pré-requisitos obrigatórios para a classificação às vagas do Berçário Buriti, outro benefício instituído pelo Proamis.

“É um projeto acolhedor que valoriza as servidoras e suas famílias. Ele assegura a qualidade de vida no trabalho em um período que é primordial para as servidoras”, destaca Epitácio Sousa Júnior, secretário-executivo de Valorização e Qualidade de Vida (Sequali) da Secretaria de Economia (Seec), pasta que idealizou e fomentou o programa.

Vagas limitadas

A inscrição e a classificação da servidora no Proamis não constituem garantia de vaga no Berçário Buriti. Como as vagas são limitadas, o processo de seleção usa a participação nos cursos e palestras ofertados pela Egov como critério de pontuação.

As servidoras que participam das capacitações obtêm pontuação que é utilizada para fins de ingresso do dependente no berçário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Todas as servidoras mães, gestantes ou que planejam a maternidade podem participar das atividades e ações pedagógicas e instrutivas do programa. As interessadas podem adquirir mais informações por meio do site www.proamis.df.gov.br.

Serviço

Palestras do Proamis

Período: 8 a 22 de agosto

Carga horária: 1 hora

Modalidade: remota

Inscrições: Até 1º de agosto. Para realizar a inscrição, acesse este link.