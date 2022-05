Educação de trânsito na Cidade da Segurança Pública em Sobradinho

Além de atendimentos relacionados à habilitação e veículos e esclarecimentos de dúvidas sobre o Programa Habilitação Social, no ônibus Detran Móvel

A população de Sobradinho receberá, nesta sábado, 7, educação de trânsito, minipalestras, jogos educativos e material informativo sobre condutas seguras no trânsito. Essas atrações fazem parte da Cidade da Segurança Pública (CSP), com a presença do Departamento de Trânsito do Distrito Federal.

Além de atendimentos relacionados à habilitação e veículos e esclarecimentos de dúvidas sobre o Programa Habilitação Social, no ônibus Detran Móvel.

A oitava edição da CSP conta ainda com a participação das demais forças de segurança – polícias Militar, Civil, Corpo de Bombeiros – e órgãos e instituições parceiras, como Secretaria de Segurança do Estado de Goiás (SSP-GO), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF). Também participam desta edição as secretarias de Administração Penitenciária (Seape), da Mulher (SM), de Saúde (SES), de Desenvolvimento Social (Sedes), do Trabalho (Setrab), de Justiça (Sejus) e DF Legal; do Banco de Brasília (BRB), Defesa Civil, Serviço de Limpeza Urbana (SLU), Caesb, Administração Regional do Gama e Neoenergia Brasília.

Durante a solenidade de lançamento na manhã desta quarta-feira (4), na estrutura montada em frente à Galeria Central de Sobradinho, o diretor-geral do Detran, Thiago Nascimento, fez alusão ao movimento internacional Maio Amarelo voltado para a educação e conscientização no trânsito com o objetivo de reduzir mortes.

Trânsito em Sobradinho

Durante a Cidade da Segurança Pública em Sobradinho, as ações de trânsito também serão intensificadas, por meio de ação conjunta do Detran, DER, batalhões de trânsito da PMDF e PRF.

Até março deste ano de 2022, nas vias urbanas da referida cidade, foi registrado somente um acidente fatal, que ocorreu na Rua 6, enquanto no ano passado, não houve mortes no trânsito dentro da cidade de Sobradinho.

Neste primeiro dia de Cidade da Segurança Pública, o Departamento de Trânsito flagrou um veículo Fiat Punto de cor vermelha, com um débito de R$ 8.069,45 só de multas. O último licenciamento é de 2017. A abordagem foi feita na altura da quadra 11 de Sobradinho I.

Ainda durante as ações desta quarta-feira (4), o Detran-DF flagrou um Fiat Fiorino estacionado em vaga destinada a idoso, no Hospital de Sobradinho, sem a credencial de autorização. O veículo possui aproximadamente R$ 2.732,52 de débitos e R$ 844,00 de licenciamentos anuais em atraso. O veículo foi removido para o depósito.