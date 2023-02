Edtech Meetup Brasília lança sexto censo e mapeia 100 empresas de tecnologia para a educação na região

O evento de lançamento do censo contará com a presença de líderes do segmento de edtechs, investidores e outros profissionais interessados em tecnologia

O Edtech Meetup Brasília, associação que reúne empreendedores na área de inovações educacionais, lançará seu sexto censo de edtechs no dia 28 de fevereiro às 19h30 na sede da Biud, localizada na SHIS QI 7 Conjunto 1 Casa 30 do Lago Sul. Edtechs são empreendimentos, geralmente de base tecnológica, que desenvolvem inovações para a educação. O censo de 2023 mapeou 100 edtechs da região, um aumento significativo em relação ao censo anterior, de 2020, que identificou 68 iniciativas.

A diferença entre um censo e outro é radical, não apenas pelo incremento do número de edtechs ativas, mas pela movimentação que houve entre os dois censos: 27 edtechs faliram ou foram descontinuadas, e 2 saíram do ecossistema. Por outro lado, 61 entraram, das quais 36 foram fundadas durante ou após a pandemia. A soma das edtechs que saíram e entraram representa 90% do total mapeado em 2023. Além disso, as edtechs que permaneceram mudaram seus negócios significativamente, especialmente na direção de ampliar sua atuação online. Esse novo cenário, irreconhecível se comparado ao anterior, retrata as transformações que ocorreram na educação durante a pandemia da COVID-19.

O evento de lançamento do censo contará com a presença de líderes do segmento de edtechs, investidores e outros profissionais interessados em tecnologia para a educação. Será uma oportunidade para os participantes fazerem conexões valiosas com outros profissionais do setor e conhecerem as principais tendências do mercado de edtechs, tais como as principais áreas de atuação das edtechs de Brasília, as movimentações ocorridas a partir da pandemia e as direções que o mercado de educação como um todo está tomando.

Segundo Nathalia Kelday, presidente do Edtech Meetup, a publicação do censo de 2023 é um marco importante para a comunidade de edtechs. “Estamos muito felizes em anunciar o lançamento do nosso sexto censo, que mapeou 100 iniciativas da região. O número demonstra a força da capilaridade do Edtech Meetup e o potencial crescente do setor de edtechs em Brasília e no Brasil. Queremos continuar apoiando o desenvolvimento dessas empresas e promovendo a inovação na educação, por meio da cultura do uso de dados”, afirmou.

O censo tem como objetivo facilitar o acesso das edtechs a empresas e instituições de ensino interessadas em tecnologias educacionais, além de fornecer informações para nortear políticas públicas e atrair investimentos privados. Após o lançamento, o Edtech Meetup continuará promovendo seus encontros periódicos para fundadores de edtechs e entusiastas da área, além de fomentar a comunidade do WhatsApp, que passará a acolher interessados de todo o Brasil.

O censo de 2023, com a organização e a descrição de 100 edtechs de Brasília, estará disponível no site do Edtech Meetup (edtechmeetup.com.br), a partir do dia 28 de fevereiro