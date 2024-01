Edital oferece 160 vagas para cursos de enfermagem e medicina

Ingresso na ESCS, vinculada à UnDF, será realizado por meio do Sisu 2024; inscrições vão de 22 a 25 de janeiro

A Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), órgão integrado à Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF), publicou edital de seleção de candidatos para o preenchimento de vagas nos cursos de enfermagem e de medicina oferecidos pela instituição para o ano letivo de 2024.

De acordo com a publicação, a inscrição é permitida somente ao candidato que participou da edição de 2023 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que, cumulativamente, tenha obtido notas mínimas, conforme descrito no Anexo II do edital, e não tenha participado do referido exame na condição de “treineiro”.

Candidatos interessados em participar devem fazer a inscrição por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024 do Ministério da Educação (MEC), no período de 22 a 25 de janeiro, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Assim como nos outros anos, são oferecidas 160 vagas no total, sendo 80 para enfermagem e 80 para medicina, nas modalidades ampla concorrência e reserva de vagas para estudantes oriundos de escolas públicas. O resultado da seleção será divulgado no dia 30 de janeiro no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e, também, nos sites da UnDF e da ESCS.

As matrículas para o ano letivo de 2024 serão realizadas entre 1º e 7 de fevereiro. O curso de enfermagem é oferecido na unidade da UnDF/ESCS de Samambaia, em período integral e tem duração de quatro anos. A graduação em medicina é realizada no edifício da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs), na Asa Norte, também em período integral e tem duração de seis anos.

Mudanças

A partir deste ano, ao acessar a plataforma do Sisu, o candidato deve digitar Universidade do Distrito Federal no campo de busca de instituição de ensino superior e não mais o da ESCS, pois a Escola está integrada à UnDF.

Segundo o MEC, o candidato deve ficar atento porque as inscrições pelo Sisu só ocorrerão em janeiro, não havendo segunda edição no meio do ano. Diferentemente dos processos anteriores, a lista de espera poderá ser utilizada durante todo o ano pelas instituições de educação superior participantes do Sisu para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular. O candidato que não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera, no período de 30 de janeiro a 7 de fevereiro pelo Portal Único de Acesso.

Cronograma Sisu 2024

Cursos de Medicina e Enfermagem Escs/UnDF

→ Inscrição: 22/1 a 25/1

→ Resultado da chamada regular: 30/1

→ Manifestação de interesse na lista de espera: 30/1/2024 a 7/2

→ Matrícula dos selecionados: 1º/2 a 7/2

→ Resultado do deferimento de matrícula: 9/2 (data prevista)

→ Interposição de recurso ao resultado: 15/2 (data prevista)

→ Resultado da interposição de recurso: 19/2 (data prevista)

→ Disponibilização da lista de espera no Sisu Gestão: Ainda não divulgado – Portal Único de Acesso.

*Com informações da UnDF/ESCS