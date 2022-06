Edital do primeiro concurso da UnDF é publicado

Os salários iniciais vão até R$ 6.760. Prazo para inscrições irá começar no final de julho, e a prova objetiva será realizada no dia 25 de setembro

Gabriel de Sousa

Ontem, mais uma etapa da história da educação superior no Distrito Federal foi firmada. Foi lançado o edital do primeiro concurso que irá contratar os professores que irão inaugurar o ensino na Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury (UnDF). O ilustre certame irá contratar 350 profissionais de forma imediata e ainda irá destinar 1.050 vagas para cadastro reserva.

As vagas são destinadas para a contratação de professores e tutores em educação superior, que poderão receber salários entre R$ 2.860 e R$ 6.760. Para concorrer no certame, é necessário possuir alguma formação acadêmica, sejam elas uma especialização, mestrado ou doutorado.

De acordo com o edital, que foi publicado na edição de ontem do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o certame será realizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), e terá o seu período de inscrições entre às 8 horas do dia 25 de julho e às 23:59 do dia 21 de agosto de 2022. O cadastro será realizado no site da banca organizadora, no endereço eletrônico: www.iades.com.br.

Para se inscrever, os concurseiros terão que desembolsar uma quantia de R$ 188,90, referente à taxa de inscrição necessária para concorrer a uma vaga na UnDF. Os que tiverem o direito à isenção da quantia deverão realizar uma solicitação para a IADES entre os dias 11 e 15 de julho. Já a lista dos que conseguiram o benefício deve ser publicada no dia 25 do mesmo mês.

Outra oportunidade para pagar menos é destinada para aqueles que comprovarem que são doadores de medula óssea. Estes, poderão ter a taxa de inscrição de R$ 94,45, com uma redução de 50% do valor inicial.

Vagas e remunerações

Para o cargo de professor de educação superior, o concurso da UnDF irá contratar 250 pessoas, além de abrir um cadastro reserva para 750 concorrentes. Os profissionais irão ministrar aulas em diversas áreas do conhecimento, desde ensinos de saúde, direito e cursos de humanas e exatas.

Já as vagas de tutores de educação superior estão divididas em 100 para contratação imediata e 300 para cadastro reserva. De acordo com o edital, a função se baseia na formulação, planejamento, coordenação, supervisão, avaliação e execução de atividades de ensino na Universidade do Distrito Federal.

Tanto as vagas para professores quanto para tutores de educação superior possuem as suas remunerações, que são relativas à formação e a jornada de trabalho dos profissionais. Aqueles que tiverem uma especialização e trabalharem por 20 horas, receberão R$ 2.860. Caso exerçam suas funções por 40 horas, o salário inicial será de R$ 5.720.

Os que possuírem um mestrado, irão receber R$ 3.120 por 20 horas e R$ 6.240 por 40 horas. Os concorrentes que apresentarem um diploma de doutorado terão as maiores remunerações de todo o certame: R$ 3.380 por 20 e R$ 6.760 por 40 horas.

Provas serão no fim de setembro

O processo seletivo será dividido em duas etapas, uma delas consistirá na aplicação de uma prova objetiva e discursiva, que terá caráter classificatório e eliminatório. A avaliação será aplicada no dia 25 de setembro deste ano, possuindo quatro horas e trinta minutos de duração.

Conforme estabelece o edital, o quadro de questões das provas irá conter questões de conhecimentos gerais, pedagógicos e de Língua Portuguesa. Também será cobrada os saberes específicos da respectiva área escolhida pelo candidato, além de conteúdos voltados para a compreensão da administração pública do DF, como a Lei Orgânica e o Registro Jurídico dos Servidores.

Já a segunda etapa irá consistir na matrícula do concorrente em um curso de capacitação profissional, que será aplicado entre os meses de janeiro e fevereiro de 2023. Por fim, uma análise de titulação irá definir os primeiros professores da história da universidade distrital. A previsão é que o resultado final do concurso público seja divulgado no dia 21 de março de 2023.

Autoridades falam sobre início do concurso

Ontem, o governador Ibaneis Rocha (MDB) comentou sobre a publicação do edital do primeiro concurso público da história da UnDF. O mandatário reiterou os impactos que o início das aulas na nova instituição de ensino superior terá para o Distrito Federal.

“A contratação dos professores por meio de concurso público é o passo definitivo para a instalação da nossa universidade. É a coroação do trabalho desenvolvido pelo professor Jorge Amaury e que foi abraçado pela reitora Simone Benck, um serviço para os moradores do DF, especialmente os mais carentes”, disse Ibaneis.

Citada pelo governador em sua fala, a doutora em Educação e reitora da UnDF, Simone Benck, afirmou que o início do processo seletivo possui uma notável significância na história do ensino na capital federal. Benck também antecipou que os mais de mil selecionados pelo certame se tornarão peças fundamentais para a educação superior do Distrito Federal

“A realização do primeiro concurso público docente da UnDF representa um dos mais importantes capítulos da educação pública do Distrito Federal. Tenho a convicção de que os tutores e professores que vierem a atuar na instituição serão grandes agentes de um projeto de ensino superior arrojado e transformador, em que o ensino, a pesquisa e a extensão serão desdobrados de forma inclusiva e equitativa para toda a população do DF”, disse a reitora.