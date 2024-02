Edital de seleção de condutores de ambulância e padioleiros é retificado

O prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da análise documental será de três dias, contados a partir de 0h do dia 1º

O edital do processo seletivo simplificado para contratação temporária de condutores de ambulância e padioleiros foi retificado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). As modificações foram publicadas nesta quinta-feira (1º), em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Entre as principais alterações, destaca-se a mudança do cronograma da seleção. O prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da análise documental será de três dias, contados a partir de 0h do dia 1º de fevereiro – data de publicação do resultado preliminar com a nota dos candidatos inscritos e habilitados no processo seletivo – até as 23h59 de 3 de fevereiro, próximo sábado.

Para interposição de recurso, o candidato deverá acessar o site da banca organizadora, (Concursos – Concursos em andamento -Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – Processo Seletivo Simplificado – Edital Normativo nº 26) e clicar neste link.

A divulgação do resultado final e a homologação do processo seletivo estão previstas para o próximo dia 26 e os profissionais selecionados devem entrar em exercício a partir de 4 de março.

*Com informações da Agência Brasília