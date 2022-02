Edifício-sede dos Correios é evacuado após disparo de alarme de incêndio

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), não houve incêndio, apenas o acionamento do alarme

Após o alarme de incêndio do edifício-sede dos Correios, no Setor Bancário Norte, disparar, o local foi evacuado na manhã desta terça-feira (15).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), não houve incêndio, apenas o acionamento do alarme. Pedreiros realizavam testes no barramento do prédio, ocasionando o acionamento do alarme.

“Em função de obras que estão sendo executadas no edifício-sede, por volta das 9h desta terça-feira (15), houve uma intercorrência na parte interna da alvenaria, que impactou parcialmente no fornecimento de energia. Não houve qualquer dano estrutural, humano ou mesmo perda de dados em função da existência de fontes alternativas no prédio.”, informou os Correios em nota.

O órgão ainda destacou que, “para a segurança dos empregados e realização do trabalho de vistoria pelos órgãos competentes que foram imediatamente acionados, a empresa solicitou a evacuação preventiva da instalação, e o trabalho, na data de hoje, será executado de forma remota”.