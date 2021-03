Economia contrata 250 para carreira de assistência social

Alteração da Lei de diretrizes orçamentárias de 2021 foi publicada no Diário Oficial do DF desta quinta-feira (4)

Nesta quinta-feira (4), A Secretaria de Economia anunciou a contratação de 250 profissionais que reforçarão os quadros das Secretarias de Justiça e Cidadania (Sejus) e da Mulher, na área de assistência social. Com isso, 200 profissionais serão chamados para a Sejus e outros 50 para a da Mulher.

A lei lei 6.813 permite 125 nomeações para especialista em assistência social – 100 deles para a Secretaria de Justiça e Cidadania e 25 para a Secretaria da Mulher. O texto prevê ainda 125 nomeações para o cargo de técnico em assistência social – 100 delas para a Secretaria de Justiça e Cidadania e 25 para a Secretaria da Mulher.

A medida, de autoria do Poder Executivo, foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (4) e altera a Lei 6.664 – a LDO de 2021, permitindo, assim, o devido aporte orçamentário para a contratação dos profissionais.

O provimento dos cargos, que deve ocorrer ao longo deste ano, fica condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira, à necessidade de cada órgão em decorrência de vacâncias, à Lei Complementar nº 173, de 27/05/20, e ao Decreto 40.467/2020.

As informações são da Agência Brasília