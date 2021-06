Dupla suspeita de matar Tatiele em Sobradinho II é presa

Na quinta-feira (17), a Polícia Civil do DF prendeu dois homens foragidos da Justiça acusados de praticar

crime hediondo contra Tatiele, de 25 anos, que resultou em sua morte na manhã do dia 24 de abril. De acordo com as investigações, a vítima foi executada com três disparos de arma de fogo à queima-roupa, em plena luz do dia e em via pública. "Tatiele era uma pessoa muito conhecida na cidade e deixou quatro filhos órfãos, sendo o mais novo de apenas um ano de idade. O crime teve grande repercussão na sociedade, por sua gravidade", conta o chefe da 35ª DP, Laércio Carvalho. As investigação conseguiu identificar os suspeitos. Um deles é um conhecido criminoso da AR19 e outro é um menor infrator que vive na companhia do maior. A Justiça expediu mandados de prisão contra os envolvidos. Eles saíram da região de Sobradinho, mas foram capturados na data de ontem (17). Os envolvidos já possuem vasta ficha criminal e foram recolhidos à carceragem da PCDF. Eles permanecem à disposição da Justiça. Com informações da PCDF