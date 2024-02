Dupla é presa por tráfico de drogas durante abordagem em Samambaia

Durante a revista, foi descoberta uma garrafa com fundo falso contendo várias porções de maconha

Na noite desta quarta-feira (14), uma operação conduzida pelo Grupo Tático Operacional do 8º Batalhão (Gtop 28) resultou na prisão de dois homens suspeitos de tráfico de drogas e na localização de uma mulher foragida da justiça, também envolvida com o comércio ilegal de entorpecentes. O desdobramento ocorreu por volta das 22h, em Samambaia.

As equipes do Gtop 28 estavam em busca de um veículo que havia sido reportado como roubado. Após receberem informações sobre a possível localização do automóvel na quadra 112 de Samambaia, os policiais se deslocaram para o local indicado. No entanto, o veículo não foi encontrado no ponto indicado. Em vez disso, os agentes depararam-se com um Fiat/Uno abandonado no meio da via, com as portas abertas.

Ao abordar o proprietário do veículo, os policiais notaram seu nervosismo, o que motivou uma busca no interior do automóvel. Durante a revista, foi descoberta uma garrafa com fundo falso contendo várias porções de maconha. Diante da evidência, os policiais expandiram a busca para o interior do imóvel próximo, onde encontraram uma quantidade significativa de entorpecentes, que foram apreendidos.

Além da prisão do proprietário do imóvel, outro indivíduo foi detido no local. Uma mulher de 26 anos, que estava foragida da justiça por envolvimento com o tráfico de drogas. Durante a operação, também foi recuperado um iPhone com registro de roubo/furto, que foi apreendido como prova adicional.