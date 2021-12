Dupla é presa por tráfico de cocaína na BR 040

Na noite de quarta-feira (15), dois homens foram presos por tráfico de drogas, na BR 040, quilômetro 0,6. As prisões aconteceram durante uma fiscalização da polícia. Os homens estavam em um carro que foi parado pela polícia. Com a ajuda dos cães farejadores especialistas no faro de drogas, armas e munições, foram encontrados escondidos no veículo 4 tabletes de cloridrato de cocaína, totalizando 4,3kg da substância. Desta forma, a substância e os homens que estavam no veículo foram encaminhadas para a Delegacia de Águas Lindas de Goiás.