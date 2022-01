Dupla é presa depois de roubar motorista de aplicativo

Se passando por passageiros, os dois renderam motorista na Estrutural e o levaram para Santa Maria. Lá, fizeram um limpa na vítima

Um homem e um menor de idade foram detidos pelos policiais militares do 26º Batalhão, nessa quinta-feira (20), depois de roubar dinheiro e objetos pessoais de motorista de aplicativo.

O crime ocorreu por vota das 10h. Segundo a vítima, os criminosos se passaram por passageiros e solicitaram uma viagem do Ceasa até a Cidade Estrutural. No meio do caminho, a dupla anunciou o assalto e levaram o motorista até Santa Maria.

Lá, num local desconhecido, roubaram celular, relógio de pulso, duas correntes, cerca de R$200,00 e a chave do carro.

Durante as buscas em Santa Maria, os policiais avistaram os suspeitos saindo de uma casa na QR 517. A dupla subiu rapidamente no muro e fugiu pelo telhado das residências. O cerco foi realizado e os suspeitos foram detidos no teto de uma casa próxima.

Dentro da residência foi encontrada a pochete da vítima com duas correntes. Um dos suspeitos portava R$ 150,00. O outro era menor de idade e foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi autuado por ato infracional análogo a roubo.

O segundo detido foi conduzido para a 20ª DP (Gama), para o registro de flagrante de roubo e corrupção de menor.