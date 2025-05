Dupla é presa após roubar ônibus coletivo usando facas no Novo Gama

Dois homens foram presos após assaltarem um ônibus coletivo no município de Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal. Armados com facas, os criminosos renderam os passageiros e o motorista durante a ação.

Câmeras de segurança do veículo registraram o momento em que os assaltantes entram no coletivo. Um deles usava um casaco com capuz. Eles se sentaram logo atrás do motorista e, em seguida, anunciaram o assalto.

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) foi acionada. As vítimas relataram que os suspeitos desceram do ônibus em direção à Vila Zequinha.

Durante as buscas, os policiais localizaram os dois homens, que foram presos em flagrante. Com eles, os militares recuperaram os pertences roubados das vítimas.