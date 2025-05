Ação conjunta da PMDF e Polícia Federal desarticula quadrilha interestadual de tráfico de drogas

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de ROTAM, e a Polícia Federal resultou na desarticulação de um grupo criminoso envolvido com o tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (22).

A ação teve início após a PF repassar à PMDF informações sobre um veículo Toyota Etios que estaria atuando como batedor no transporte de drogas de Uberlândia (MG) para Brasília (DF).

As equipes da ROTAM intensificaram o patrulhamento na BR-040 e localizaram o carro suspeito. Durante a operação, os policiais constataram que o Etios dava cobertura a um Ford Ka, que carregava os entorpecentes.

Ao perceberem a aproximação da polícia, os motoristas tentaram fugir, iniciando uma perseguição que terminou alguns quilômetros adiante, quando os veículos foram interceptados.

Na abordagem, os policiais encontraram 19 tabletes de maconha no interior do Ford Ka. Três homens foram presos em flagrante e levados para a sede da Polícia Federal, onde responderão por tráfico de drogas e associação criminosa.