Dupla é condenada por tentativa de homicídio em Brazlândia

A vítima foi cercada por cerca de 14 pessoas e espancada, esfaqueada e teve o cabelo cortado. O crime teve motivação homofóbica

Dois homens foram condenados, na última quinta-feira (1º), por tentativa de homicídio triplamente qualificado e corrupção de menores.

De acordo com o processo, a vítima caminhava pelas ruas de Brazlândia, no dia 7 de outubro de 2019, com o braço entrelaçado no pescoço de um amigo, quando um grupo de pessoas começaram a ofendê-los com xingamentos homofóbicos.

Quando virou de costas para o grupo, a vítima foi atingida por um golpe na nuca. Tentando pedir ajuda, o homem ainda foi agredido com socos, chutes e pedradas. Ele ainda foi esfaqueado e teve o cabelo cortado.

Ainda assim, ele conseguiu fugir e entrar no carro de um amigo, mas foi perseguido e tirado de dentro do veículo pelo grupo. Ele voltou a ser agredido.

Quando finalmente conseguiu escapar, foi levado ao hospital por um amigo, onde recebeu atendimento e conseguiu se recuperar. Alguns dos agressores ainda não foram identificados.

Os jurados aceitaram as qualificadoras apresentadas de motivo torpo (homofobia), meio cruel (espancamento) e recurso que dificultou a defesa da vítima (ele foi cercado e agredido por um grupo de cerca de 14 pessoas)

Sendo assim, Gustavo de Sousa Marreiro e Jean Lima da Silva foram condenados a 12 anos e 11 meses de prisão.