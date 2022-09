Sesc-DF do Gama promove, neste sábado (3), o Dia da Família

Atividade faz parte Projeto VOAR Família e Cidadania, que consiste em proporcionar qualidade de vida aos participantes, oferecendo acesso a perspectivas negligenciadas por violações de direitos sociais

Visando o fortalecimento dos vínculos familiares e tendo em vista que há arranjos familiares diversos, o SESC DF realizará neste sábado (3), na unidade do Gama, de 9h às 12h, uma série de atividades educativas, tendo como foco o atendimento aos usuários do Projeto VOAR Família e Cidadania, que consiste em proporcionar qualidade de vida aos participantes, oferecendo acesso a perspectivas negligenciadas por violações de direitos sociais.

Para a assistente social responsável pelo projeto, Ana Carolina, o dia da família é muito especial, sobretudo para as crianças. “É um evento importante para fortalecer os vínculos familiares a partir das vivências e troca de experiências”, complementa.

Dentre as atividades previstas estão oficinas, divulgação do Estatuto do ECA, em tirinhas, orientação sobre saúde bucal, promoção à saúde com a utilização de óleos essenciais, que são substâncias concentradas e extraídas de plantas aromáticas, ricas em compostos que melhoram o bem-estar.

O SESC-DF também vai promover gincanas entre os participantes, com o resgate de brincadeiras antigas, além disso, haverá piquenique promovido pela nutrição aos participantes e apresentações artísticas.

Mais sobre o Projeto VOAR

O Projeto VOAR Família e Cidadania, desenvolvido pelo SESC-DF é voltado a contribuir com a sociedade na formação de cidadãos e famílias engajadas, protagonistas e que possam ser diferenciais em suas comunidades, reverberando a importância de sermos sujeitos autônomos e que contribuem para o desenvolvimento social no Distrito Federal. Além disso, contribui para o desenvolvimento da criança e de seu núcleo familiar, promovendo seu papel de proteção e cuidado e também a autonomia e protagonismo dos integrantes.

São realizados atendimentos integrais e de qualidade, a partir das dimensões biopsicossociais, para as crianças e as famílias, em situação de vulnerabilidade social, buscando sempre estimular autonomia e o exercício da cidadania.

A participação no projeto tem duração de 1 ano, com atividades continuadas e sistematizadas, que ocorrem para tornar a família participante, autônoma e independente. São atendidas 50 famílias de crianças entre 9 e 10 anos, matriculadas no 4º e 5º ano do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e também encaminhadas por Instituições Sociais.