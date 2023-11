Dupla de traficantes são detidos na Rodoviária do Plano Piloto

O desdobramento da operação resultou na prisão em flagrante de uma pessoa por tráfico de drogas, enquanto o usuário teve um Termo Circunstanciado lavrado, respondendo também pelo porte e uso da substância

O Grupo Tático Operacional (GTOp26) do 6° Batalhão dos Poderes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) efetuou, nesta terça-feira (28), a prisão imediata de duas traficantes na Rodoviária do Plano Piloto.

A primeira ocorrência teve início por volta das 20:30, quando a equipe do GTOp26, munida de informações sobre uma mulher suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, realizou com sucesso a abordagem.

Durante a revista, foram encontradas substâncias entorpecentes e uma quantia em dinheiro. Além disso, um usuário portando uma menor quantidade da mesma substância foi identificado e ambos foram encaminhados para a 5° Delegacia de Polícia para os procedimentos necessários.