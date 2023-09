Dupla de membros do PCC, fogem da Papuda pelo telhado

Os presos, Emerson dos Santos Carneiro e Ítalo Custódio da Cruz fugiram, na manhã deste domingo

Na manhã deste domingo (3), dois presidiários do Complexo Penitenciário da Papuda. Segundo informações, os detentos Emerson dos Santos Carneiro, 31 anos, e Ítalo Custódio da Cruz, conseguiram fugir pelo telhado do Centro de Internamento e Reeducação (CIR).

Ítalo Custódio é considerado um criminoso de alta periculosidade. Ele é acusado de participar do assassinato de Denerson Albernaz, sobrinho de um policial militar do DF, em setembro de 2022, em Brazlândia. As investigações conduzidas pela Polícia Civil do DF revelaram que a execução ocorreu a mando de integrantes do PCC. Essa seria a forma de entrada para Ítalo ser batizado na facção paulista.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro dos fugitivos, ligue para o número (61) 99666-6000, pelo 190 da PMDF ou pelo 197 da PCDF.