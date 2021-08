Duas vítimas de arma de fogo são encontrados no Setor Habitacional Vereda Grande

O caso ocorreu na madrugada deste domingo (29). As equipes do CBMDF e SAMU chegaram ao local em duas viaturas, com nove militares

Dois corpos foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) no Setor Habitacional Vereda Grande, Riacho Fundo. O caso ocorreu na madrugada deste domingo (29).

As equipes do CBMDF e SAMU chegaram ao local em duas viaturas, com nove militares. Dentro de um veículo, foi encontrado no banco do condutor, o Senhor Emanuel, já com ausência de sinais vitais e lesões incompatíveis com a vida, tendo o óbito declarado por médico do SAMU.

Aproximadamente a 30 metros do veículo foi encontrado o Senhor Anderson, deitado ao solo, em decúbito dorsal, também com lesões incompatíveis com a vida e ausência de sinais vitais, tendo óbito declarado