Duas regiões do DF ficarão sem energia nesta segunda (6) para manutenção

O procedimento visa à segurança de moradores e de técnicos que farão a intervenção na rede elétrica

Nesta segunda-feira (6), endereços do Lago Norte ficarão sem energia, das 8h30 às 16h, para que seja montada estrutura e feita troca de transformador. O procedimento visa à segurança de moradores e de técnicos que farão a intervenção na rede elétrica.

Ficarão sem energia o Condomínio Privê Lago Norte, Quadra 1, Conjunto D, Chácara 23; Trecho 2, conjuntos D (Lote 15), E (Casa 2), H, I, J, M e N (Casa 1); e o Setor de Mansões Internas do Lago Norte, Trecho 1, chácaras 5, 8, 10, 11; Trecho 2, chácaras 3,6 ,11, 13, 14, 14-A, 16, 21, 24, 25, 26, 26-A; Trecho 3, Chácara 5; Trecho 7, Chácara 2.

Em Planaltina também faltará energia neste início de semana. Das 8h às 14h, o desligamento afetará a Fazenda Mestre d’Armas e as chácaras 2 e 62-B. No local haverá substituição de transformador e recondutoramento da rede de baixa tensão. E, das 8h30 às 16h, para substituição de dois isoladores e poda de árvores, ficam sem energia as chácaras 14, 23, 24, 26, 27 a 31 e 33 do Núcleo Rural Rio Preto.

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, pode acontecer de acabar a energia em alguma região, sem aviso prévio. Nestes casos, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo número 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

*Com informações de Alline Martins, da Agência Brasília