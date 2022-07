Duas RAs terão energia interrompida nesta sexta (08)

Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso prévio

A energia de duas Regiões Administrativas do Distrito Federal, Candagolândia e Gama, será interrompida nesta sexta-feira (8). O desligamento programado será feito para garantir a segurança dos cidadãos e dos técnicos durante os serviços.

Na Candangolândia, será feita a modernização da rede de baixa tensão, das 8h30 às 16h, nas ruas 1, 7, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 26 e 30. No Gama, também será executada a modernização da rede de baixa tensão, das 8h30 às 16h. Caso os trabalhos sejam concluídos antes do previsto, a energia será religada sem aviso prévio.

A interrupção do serviço vai atingir as seguintes localidades do Gama: Setor Oeste, Quadra 10, Lote 62; Entrequadra 10/13, Bloco B, lotes do 1 ao 6; Entrequadra 10/14, Área Especial 1, Escola Classe 10; Quadra 13, lotes 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 49-A, 51, 53, 55, 57, 59, do 61 ao 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, do 81 ao 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115 e 117; Quadra 15, Lote 78, e Quadra 17, Lote 32.

Além dos desligamentos programados, pode acontecer de acabar a energia em alguma região, sem aviso prévio. Nestes casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade. Para o sábado, não há desligamentos programados.

*Com informações de Eliane Araújo, da Agência Brasília