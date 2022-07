Duas pessoas são arremessadas de carro e ficam em estado grave na EPIA

Na noite desta sábado, 23, duas pessoas foram arremessadas do carro e ficaram em estado grave após um acidente na EPIA, no Distrito Federal

Na noite desta sábado, 23, duas pessoas foram arremessadas do carro e ficaram em estado grave após um acidente na EPIA, no Distrito Federal. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o motorista perdeu o controle da direção, colidiu com uma placa de sinalização e capotou o veículo.

Uma criança de 3 anos também estava dentro do carro no momento do acidente. Ela foi resgatada por testemunhas e levada pelos militares para o Hospital de Base, com escoriações e um inchaço superficial no rosto.

Testemunhas ouvidas pelos bombeiros alegam que o motorista estava participando de um racha. A Polícia Civil não confirmou a suspeita até a última atualização desta reportagem.

O motorista, de 40 anos, foi encontrado pelos bombeiros a 15 metros do veículo. Segundo os militares, ele estava com dificuldade respiratória.

A passageira, de 26 anos, também foi arremessada do carro e estava com suspeita de traumatismo craniano.

Os dois estavam inconscientes e instáveis quando foram encaminhados pela equipe dos bombeiros para o Hospital de Base (IHBDF), em Brasília.

A Polícia Militar foi acionada para o local do acidente.