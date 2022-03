Duas cidades do DF ficam sem energia após acidente em poste de luz

“Nossas equipes estão no local realizando os reparos necessários. Em breve os clientes afetados serão redistribuídos para outras redes de energia”, informa a nota

Duas regiões administrativas do Distrito Federal ficaram sem energia depois de um veículo atingir seis postes de energia. Moradores do Riacho Fundo 2 e do Recanto das Emas foram afetados. A Neoenergia Brasília afirmou que equipes foram enviadas ao local e para realizarem os reparos.

“Nossas equipes estão no local realizando os reparos necessários. Em breve os clientes afetados serão redistribuídos para outras redes de energia”, informa a nota da Neoenergia.

A dinâmica do acidente ainda não foi divulgada, os postes atingidos estavam em uma rodovia.

Nesta quinta, 03, diversas regiões em Santa Maria também ficaram sem energia. As regiões são: QR 208, Conjuntos B ao J e L; QR 209, Conjuntos A e B; QR 308, Conjuntos J e L. A suspensão do serviço deve durar entre 9h e 16h30.