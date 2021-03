Drive-thrus vão fazer vacinação de idosos neste sábado (6)

Durante a semana, o atendimento permanece ocorrendo exclusivamente por agendamento nos 13 drive-thrus

Três drive-thrus de vacinação contra Covid-19 funcionarão neste sábado no Parque da Cidade, Shopping Iguatemi e Faculdade Unieuro, em Águas Claras. O serviço funcionará das 9hrs às 15hrs, não precisará de agendamento e atenderá idosos de 75 anos e demais grupos prioritários

“Nossa ideia é atender a população de forma otimizada evitando filas e aglomerações. Estamos ampliando o serviço, neste sábado (6), para contemplar todos do grupo prioritário”, explica o secretário adjunto de Assistência à saúde, Petrus Sanchez

Durante a semana, o atendimento permanece ocorrendo nos 13 drive-thrus e por meio de agendamento e demanda, porta aberta, nas unidades básicas de saúde (UBS). Apesar de existir a possibilidade de receber o imunizante sem agendar nas UBS, a pasta orienta o agendamento pelo site vacina.saude.df.gov.br ou pelo Disque Saúde 160, opção 6 para evitar filas e aglomerações.

Até o momento, já foram vacinados no Distrito Federal 144.231 pessoas com a primeira dose, o que corresponde a 4,72% da população do DF. Desse total, 54.145 receberam a segunda dose.

