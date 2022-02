Dono de bar é morto a tiros por motociclista em Sobradinho II

As câmaras de segurança registraram quando o suspeito atacou a vítima. Eles entraram em uma luta corporal antes dos disparos

Na noite desta quinta-feira, 17, um homem de 32 morto foi morto depois de ser atingido por cinco disparos de uma arma de fogo em um bar de Sobradinho II. As câmaras de segurança do estabelecimento registraram quando o suspeito atacou a vítima. Eles entraram em uma luta corporal antes dos disparos.

A vítima era dono do bar, onde foi assassinado, e de uma barbearia. Ele não apresentava sinais vitais quando o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou até o local.

De acordo com a Polícia Civil, suspeito fugiu logo após o crime e ainda não foi identificado.

As imagens das câmaras de segurança registraram o momento em que o suspeito entrou no bar. O autor do crime estava de capacete e com uma mochila de um aplicativo de entrega.

Ao se aproximar do dono do estabelecimento, os dois chegaram a conversar por alguns segundos. Logo em seguida, o suspeito apontou a arma para a vítima, que tentou retira-la da mão do criminoso. Os dois entraram em uma luta corporal e caíram no chão.

O suspeito conseguiu se soltar da vítima, apontou a arma em direção ao dono do bar e fez diversos disparos.

Durante o momento do crime, os clientes que estavam no local correram e se esconderam embaixo de uma mesa de sinuca.