Dona procura cachorro desaparecido desde o dia 24 de março

Um cachorro está desaparecido desde o domingo de ramos (24 de março), e a dona pede a ajuda da população para o encontrar. Chamado por Thor, o cão foi visto pela última vez, em Valparaíso do Goiás, Jardim Jóquei Club.

A manicure Francisca Gelsa Pereira Rodrigues, 47 anos, está desesperada, porém determinada para achar o paradeiro do cachorro. “Ele é minha vida, já tem quase 11 anos que a gente está junto”, desabafa. Gelsa conta que após a morte do marido, ela ficou com o cachorro. “Já faz cinco anos que meu marido morreu, e agora tive essa surpresa do Thor fugir”.

Segundo a dona descreveu, Thor tem a aparência de um dálmata, é porte médio das cores branco e preto. “E falta um dentinho na frente”, adiciona. Ela ressaltou que os vizinhos chegaram a ver o cachorro na segunda-feira, após a data em que ele sumiu, perto da casa onde ela mora.

Quem tiver visto o cãozinho, pode entrar em contato com os números: (61) 98206-8477 e (61)98256-3682.