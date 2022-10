Dois pedestres são atropelados em Sobradinho

As vítimas foram transportadas para o Hospital Regional de Sobradinho. O condutor do veículo não precisou de atendimento

Na noite de ontem, por volta das 17h, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência de atropelamento na Quadra 10 de Sobradinho, em frente ao mercado Bela Vista, utilizando duas viaturas e oito militares.

A dinâmica do acidente não foi informada, mas quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram duas vítimas: uma mulher de 19 anos, que ficou consciente, orientada e estável, mas alegou dor na cintura pélvica; e um homem de 21 anos, que também ficou consciente, orientado e estável, mas se queixou de dor no cóccix.

As vítimas foram transportadas para o Hospital Regional de Sobradinho. O condutor do veículo foi avaliado e não precisou ser levado ao pronto-socorro. A Polícia Civil foi acionada para o local do atropelamento.