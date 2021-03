Dois carros capotam em acidente na DF-001

Para a realização dos atendimentos e resgates, os agentes precisaram interditar uma das faixas da via, sentido Plano Piloto

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, nesta quarta-feira (3), uma ocorrência referente a um acidente, na DF-001, próximo ao shopping Jardim Botânico. De acordo com as informações divulgadas, dois carros capotaram no local.

O acidente envolveu um Toyota Corolla e um Honda Civic. Ao chegar na região, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência realizou o atendimento de uma vítima que foi transportada. Já a outra envolvida na colisão, não apresentou ferimentos.

Para a realização dos atendimentos e resgates, os agentes precisaram interditar uma das faixas da via, sentido Plano Piloto. O local está sob os cuidados da Polícia Militar.