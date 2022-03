Dois adolescentes são apreendidos por porte de drogas em Planaltina

Com a dupla, foram encontrados uma porção de maconha e um celular com roubo a mão armada registrado em Planaltina de Goiás

Por Juliana Pimentel

Por volta das 16h desta quinta-feira, 10, durante um patrulhamento de rotina de policiais militares do 14º Batalhão no Setor Tradicional de Planaltina, dois jovens foram abordados por atitude suspeita. Na abordagem, os militares encontraram uma porção de maconha com um deles.

Já com o outro detido, foi encontrado um celular com restrição de roubo a mão armada registrado em Planaltina de Goiás.

Os dois adolescentes foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente I, onde foram autuados por ato infracional análogo aos crimes de receptação e porte de drogas.