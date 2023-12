Doações da campanha de Natal JBr do Bem 2023 são entregues

O projeto social conta com a ajuda dos padrinhos, amigos e leitores do jornal, com doação de brinquedos, cestas básicas e panetones para instituições de caridade do Distrito Federal e Entorno

A entrega das doações da campanha solidária de Natal do Jornal de Brasília, JBr do Bem 2023, começou nesta terça-feira (19). A ação foi apadrinhada pelo diretor do Jornal de Brasília, Lourenço Peixoto, pelos empresários Paulo Octávio e Fabiano Cunha Campos, e pelo advogado Estenio Campelo. O projeto social conta com a ajuda dos padrinhos, amigos e leitores do jornal, com doação de brinquedos, cestas básicas e panetones para instituições de caridade do Distrito Federal e Entorno.

Comandada pelo jornalista Marcelo Chaves, a campanha chegou em sua 12ª edição. Este ano, em média, foram mais de 1000 brinquedos, 500 cestas básicas e centenas de panetones doados. “É com muita felicidade que estamos realizando a décima segunda edição dessa campanha tão importante promovida pelo Jornal de Brasília através do JBr do Bem. Graças a colaboração de importantes padrinhos que nos ajudaram a materializar essa ação, bem como leitores e amigos”, destaca Chaves. Ele fica feliz que a ação vai beneficiar crianças muito humildes, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade, e pessoas com graves enfermidades. “Sem dúvida um Natal mais feliz para nossos irmãos em situação de necessidade”, frisa.

O diretor Lourenço Peixoto acredita que a iniciativa do JBr do Bem é muito positiva para a sociedade brasiliense, uma vez que “traz o espírito de solidariedade e fraternidade para com os mais desassistidos”. Peixoto afirma que ações como esta nos tornam mais conscientes do nosso dever de compartilhar e cuidar do próximo.

O empresário Fabiano Cunha Campos, um dos padrinhos da ação, afirmou que é um prazer poder participar do projeto. “Uma campanha tão séria, que faz o bem e leva alegria a tantas pessoas”. Ele louva a iniciativa e diz que espera poder continuar a parceria no futuro.

O advogado Estenio Campelo se mostrou feliz de poder colaborar. “A gente tem o prazer e a satisfação de ajudar o próximo, principalmente as crianças, uma vez que o Natal, para elas, é fundamental, porque isso ainda envolve o mistério todo do nascimento, de Jesus. Então, a gente se sente muito feliz ajudando essas crianças mais necessitadas.”

Para o empresário Paulo Octávio, essa iniciativa merece todo apoio da sociedade. “As Organizações PaulOOctavio não poderiam deixar de contribuir para dar um Natal mais digno, que leva alimentação de qualidade às famílias e brinquedos para as crianças”, afirma. O JBr do Bem, segundo Paulo, promove uma corrente de solidariedade emocionante. “E espero que, a cada ano, ela bata recordes de arrecadações.”

O projeto social Sementes, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, é uma das instituições a receber as doações. Luiz Gabriel de Holanda Souza, 24 anos, brinca que o projeto tem o intuito de “semear” metaforicamente o bem ao próximo. Luiz afirma que, com certeza, ter essas cestas a mais vai ajudar as famílias que não têm o que comer. “Essa ajuda de vocês é, com certeza, um abraço quentinho, tanto para a liderança, como também para os membros”.

A Casa do Candango também é uma das instituições a receber doações da campanha. Rafael Andrade Alves, representante da creche, conta que não só as famílias serão beneficiadas, mas também alguns funcionários da casa que estão necessitados. Para Rafael, o JBr do Bem é um gesto nobre.

A pastora Neide Vogado, da Igreja Ponta Restauração, de Vila União, no Novo Gama-GO, recebeu as doações para levar à comunidade carente que a igreja atende. Ela conta que é uma luta muito grande, mas vai fazendo o trabalho conforme pode. São 22 anos atuando na igreja, e trabalhando com doações para as famílias que mais precisam. “Essa doação do JBr do Bem vai fazer o Natal feliz das crianças, e as cestas vão ajudar as mães que precisam a oportunidade de ter uma alimentação boa na ceia.”