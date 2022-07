Do Alto da Torre: Federação de esquerda se reúne neste domingo

A Federação formada entre PT, PV e PCdoB, que adotou o nome Brasil da Esperança fará sua convenção local no domingo

A Federação formada entre PT, PV e PCdoB, que adotou o nome Brasil da Esperança fará sua convenção local no domingo, 24, às 10h, no auditório da CNTI. Explica o presidente regional do PT, Jacy Afonso, que será mais um encontro formal, um ato político de homologação dos nomes já definidos pelos partidos. Os majoritários são Leandro Grass (PV) para governador, Olgamir Amancia (PCdoB) para vice-governadora e Rosilene Corrêa (PT) para senadora. Leandro Grass (foto) acha que esse será um grande passo. “Temos um programa de governo consistente para resolver problemas que afetam o dia a dia da população e a campanha eleitoral, que começa nas próximas semanas, nos dará a possibilidade de mostrar como podemos melhorar a vida dos brasilienses de verdade” diz ele.

Agnelo ainda é a dúvida

As chapas da federação para as eleições proporcionais estão desenhadas, mas permanece uma dúvida. Por não estar ainda com eligibilidade garantida, o ex-governador Agnelo Queiroz pode ser excluído da chapa de candidatos a deputado federal pelo PT. É que, contestada sua eleição, seus votos serão anuladas e isso prejudicaria demais o partido. Estarão na chapa a atual deputada Érika Kokay, o ex-deputado federal Roberto Policarpo, a coordenadora nacional do Setorial de Direitos dos Animais, Vanessa É o Bicho e a ativista e drag queen Ruth Venceremos. Pelo PV concorrem o distrital Reginaldo Veras e Louise Ferreira. E, pelo PCdoB, Flausino e Ana Prestes (foto), neta do histórico líder comunista Luiz Carlos Prestes.

Chapas coletivas

Para distritais, o PT investirá nas chamadas candidaturas coletivas, que incluem um nome como titular e vários outros como participantes do mandato, o que se exerce a título oficioso. Assim, além dos candidatos petistas Chico Vigilante, Ricardo Vale, Gabriel Magno, Cabo Patrício, Garibel, João Dão, Fabiano Trompetista, Cláudio Bessa, Lima do Sindfub, Thelma Melo, Mariana Rosa, Meg Guimarães e Fátima Rola, haverá três candidaturas coletivas. Serão: Coletiva SOMOS, com a ativista social Hellen Frida na cabeça de chapa; Coletive Chão, com a atual Secretária de Formação do PT, Leda Gonçalves à frente; e o ColetivAção, representado pela ex-secretária de Movimentos Populares, Cristiane Santos. O PCdoB terá como candidatos a distritais o professor Elias e Verônica Goulart, nora do ex-presidente João Goulart. E o PV concorre com o ex-deputado Wasny de Roure, mais Waldir Cordeiro, Sandra Palmeira, Michelle Sales, Jean Cunha e Mariana Almada.