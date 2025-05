Divulgado resultado provisório de reserva de vagas em concurso para área administrativa da PCDF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) publicou, nesta segunda-feira (12), o edital nº 14/2025, com o resultado provisório da avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitaram concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência, bem como do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. As etapas fazem parte do concurso público para os cargos de analista e gestor de apoio às atividades policiais civis do quadro da administração-geral da PCDF.

Conforme o documento, os candidatos que não concordarem com o resultado provisório poderão interpor recurso entre os dias 13 e 19 deste mês, das 10h às 18h (horário de Brasília), exclusivamente pelo site da banca organizadora, o Cebraspe.

No caso da avaliação biopsicossocial, os candidatos considerados não qualificados como pessoa com deficiência poderão visualizar os fundamentos da decisão e apresentar recurso com documentos que julguem pertinentes. A documentação deverá ser mantida sob os cuidados do candidato e, se solicitado, encaminhada por carta registrada para verificação das informações.

Já os candidatos que tiveram indeferida sua autodeclaração como pessoa negra também poderão consultar os motivos e apresentar recurso no mesmo período, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso do Cebraspe.

A divulgação do resultado final dessas etapas e da convocação para o eventual desempate de notas está prevista para 2 de junho, no Diário Oficial da União e no site da banca organizadora.

O concurso da área administrativa da PCDF oferece vagas para cargos de nível superior, com o objetivo de reforçar o quadro de apoio às atividades policiais civis. As etapas do certame vêm sendo conduzidas conforme os princípios de legalidade, isonomia e inclusão.

“Esse concurso representa um avanço importante para a estrutura da Polícia Civil do Distrito Federal, especialmente no fortalecimento do nosso corpo técnico-administrativo”, afirma o diretor da Escola Superior da Polícia Civil (ESPC), Giancarlos Zulliani.

Com informações da Polícia Civil do DF