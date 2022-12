Divulgado resultado provisório de edital da Sala Cássia Eller

Sala, que fica na antiga Funarte, terá acessibilidade total a partir da escolha da OSC que irá gerir o local

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) divulgou, nesta segunda-feira (5/12), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o resultado provisório do edital n° 26/2022, que vai selecionar Organização da Sociedade Civil (OSC) para gestão compartilhada da Sala Cássia Eller, localizada no Eixo Cultural Ibero-americano, tendo como foco a inclusão das pessoas com deficiência (PCD).

Confira o resultado provisório.

A proposta visa transformar o espaço em polo de cultura acessível a todos. Assim como já ocorre em outros equipamentos culturais do DF, a exemplo do Cine Brasília e do Espaço Cultural Renato Russo, a instituição selecionada irá atuar em gestão compartilhada com a Secec, tendo como princípio assegurar o pleno exercício das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida na criação e na fruição cultural.

Foram seis propostas inscritas no certame, sendo todas elas classificadas conforme os critérios do edital. A maior pontuação, contanto, foi para a OSC Associação Dançart’Especial, que aparece como primeira colocada. Agora, as interessadas têm o prazo de cinco dias corridos para interposição de recurso, que deve ser encaminhado ao e-mail [email protected].

A OSC receberá recursos no montante de R$ 3 milhões para desenvolver ações voltadas à acessibilidade física no espaço cultural, incluindo a aquisição de equipamentos e materiais que assegurem que os direitos e garantias individuais estejam sendo buscados por parte do poder público distrital.

O chamamento público está em consonância com o disposto no Decreto de Acessibilidade Cultural, publicado em outubro pelo Governo do Distrito Federal, que prevê ações para garantir a integração de PCDs no fazer cultural, assegurando mecanismos de incentivo e ampliação da produção e do acesso a projetos inclusivos.