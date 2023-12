Divulgado resultado final do processo seletivo para conselheiros tutelares

Ao todo, foram quatro fases até a lista final com os nomes dos 220 titulares e 440 suplentes

O resultado final do processo seletivo para escolha de membros dos Conselhos Tutelares do Distrito Federal do quadriênio 2024/2027 foi divulgado nesta quinta-feira (28), no Edital nº 39, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). A posse dos novos conselheiros está prevista para ocorrer em 10 de janeiro de 2024. Foram escolhidos 220 conselheiros titulares e 440 suplentes.

A divulgação do resultado possui caráter definitivo por ter cumprido o período estabelecido para recursos por meio do Edital nº 38, publicado em 21 de dezembro no DODF.

O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA), vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF), é responsável por conduzir o processo de escolha dos conselheiros tutelares.

O resultado das urnas já havia sido divulgado no Edital nº 33. A votação, que ocorreu em 1º de outubro, foi a terceira fase do processo de escolha dos novos membros dos conselhos tutelares, que está dividido em quatro etapas. Os cidadãos puderem fazer a seleção entre os 1.268 candidatos aptos a serem votados.

Quatro fases

A primeira fase ocorreu no dia 18 de junho, com a aplicação da prova objetiva para os candidatos. Já o resultado definitivo da segunda fase foi divulgado em 28 de julho. Essa etapa teve caráter eliminatório e incluiu a análise de documentação.

A terceira fase é a eleição dos candidatos em outubro. O eleitor só poderá votar na cidade onde o título está cadastrado e em um candidato dessa região administrativa, portando documento oficial com foto.

A quarta e última etapa será o curso de formação inicial dos eleitos, realizados nos meses de novembro e dezembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF)

Agência Brasília